Зеленський пообіцяв до кінця тижня розглянути питання експорту ЗІЗ

До кінця тижня уряд оцінить чи є ризики щодо скасування заборони на експорт ЗІЗ українського виробництва, і, якщо немає, їх експорт дозволять найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що представники легкої промисловості, які після початку епідемії коронавірусу перепрофілювали свої виробництва на виготовлення захисних масок та інших засобів індивідуального захисту, не можуть реалізувати свою продукцію, оскільки держава не викуповує весь її обсяг, а продавати за кордон не можна — діє заборона уряду.

«Напевне, ви розумієте, чому ми так зробили (запровадили заборону на експорт медичних масок – ред.) – нам потрібно було наповнення лікарень та аптек. Щодо лікарень, які приймають хворих на COVID-19, – у нас все нормально з наповненням, щодо аптек, мені здається, теж уже непогано. Ми подивимося на цю ситуацію, побачимо всі запаси. Може, й настав час (зняти заборону на експорт медичних масок – ред.)», – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що Україна має бути впевнена у запасах засобів індивідуального захисту на випадок початку другої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що невдовзі медичні заклади нададуть плани щодо закупівель засобів індивідуального захисту.

«Як тільки вони нададуть, ми разом з Мінекономіки оцінюємо власне виробництво, і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип експорту масок», – зазначив Віктор Ляшко.

Зеленський уточнив, що до кінця тижня стане зрозуміло, чи є ризики щодо скасування заборони на експорт цієї продукції.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, наприкінці червня українські виробники засобів індивідуального захисту звернулися до уряду з вимогою провести зустріч з профільними відомствами та за її результатами збільшити обсяг закупівель протиепідемічних товарів у національних виробників.

Раніше українські виробники засобів індивідуального захисту просили профільні міністерства визначити, коли в Україні з'являться сертифікаційні лабораторії, і де зараз можна контролювати відповідність якості медичної продукції.

Крім того, вони просили зняти обмеження на експорт товарів протиепідемічного призначення, введені Кабінетом міністрів 11 березня, через те, що вони не можуть реалізовувати свою продукцію на ринки іноземних держав і при цьому, не отримують замовлень від МОЗ України.

15 травня Міністерство охорони здоров’я звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Академії наук України з проханням провести необхідні процедури щодо акредитації та сертифікації виробників засобів індивідуального захисту.

10 червня під час робочої поїздки у Чернігівську область представники легкої промисловості просили президента України Володимира Зеленського вирішити ситуацію, що склалася, зберегти галузь і робочі місця. Тоді Зеленський пообіцяв проконтролювати, щоб ДП «Медичні закупівлі України» розпочало закупівлю засобів індивідуального захисту в українських виробників.