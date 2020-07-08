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09
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Кабмін дозволив профінансувати проведення приватизації з COVID-фонду

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Кабінет міністрів України підтримав відновлення фінансування заходів Фонду державного майна України з проведення приватизації держмайна коштом спеціального фонду державного бюджету по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відповідне протокольне доручення, яке було прийняте на засіданні уряду 8 липня.

«Зі слів представника ФДМУ, після проведення секвестру держбюджету у квітні у фонду на ці заходи залишилося трохи більше 15,3 млн грн, чого явно недостатньо для виконання необхідних робіт з приватизації та обслуговування вже укладених договорів з приватизації. Крім того, вже відбулося блокування рахунків трьох регіональних відділень фонду», — пише видання.

Також зазначається, що виходячи з озвученої суми, йдеться про виділення 48 млн грн.

Фонд держмайна Кабінет міністрів приватизація