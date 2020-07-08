Протягом червня 2020 року українці продали $1,28 млрд готівкової валюти, а купили за той же період $1,1 млрд.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє компанія FinStream.
У компанії повідомляють, що згідно з даними НБУ, обсяг продажу перевищив обсяг покупки на $177,35 млн.
«У порівнянні з травнем у червні населення збільшило продаж валюти в 1,4 рази, а покупку — на 28,3%», – сказано у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що за перші шість місяців цього року українці продали на $748,2 млн більше валюти, ніж купили.
У червні українці продали більше валюти, ніж купили — FinStream
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