Випуск легкових авто в Україні у червні просів на 43%

Про це повідомляє «Укравтопром».

У порівнянні з минулим роком випуск легкових автомобілів зменшився на 43%.

«Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – «Єврокар», де в червні в режимі великовузлового складання було зібрано 286 автомобілів марки Шкода», — сказано у повідомленні.

Виробництво автобусів за останній місяць просіло на 9% – до 50 штук.

У червні автобуси виробляли підприємства «Черкаський автобус», «Чернігівський автозавод» та «ЗАЗ».

У сегменті комерційних автомобілів виробництва не відбувалось, так само як і рік тому.

Також повідомляється, що всього за період з січня по червень 2020 року в Україні зібрали 1886 одиниць автотранспортних засобів, або на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року:

легкових автомобілів – 1611 шт. (-36,4%);

комерційних – 24 шт. (+14,3%);

автобусів – 251 шт. (-36,6%).

Зазначається, що «АвтоКрАЗ» перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року, тому у статистиці не відображається.