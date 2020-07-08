Податковий код: Наслідки прийняття Закону #466…

Тімур Бондарєв

Кому банкувати: найреальніший кандидат на посаду…

Дмитро Гриньков

Червона кнопка: перезавантаження або розворот назад

Володимир Полевий

Велика перерва: Як приватним школам вижити…

Наталія Тарченко

Управління штормом: Чи можна заздалегідь підготувати…

Володимир Костанді

Портрет в інтер’єрі: Як змінився покупець…

Андрій Рижиков

100 спартанців: Що може сотня підприємців?

Олег Лиховид

Будинок з мезоніном: заміська нерухомість на…

Марина Гуревич

Баг репорт: 9 проблем української IT-сфери

Владислав Савченко

09
Чт., лип.
wooman

Випуск легкових авто в Україні у червні просів на 43%

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У червні українськими підприємствами автопрому було виготовлено 336 одиниць автотранспортної техніки.

Про це повідомляє «Укравтопром».

У порівнянні з минулим роком випуск легкових автомобілів зменшився на 43%.

«Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – «Єврокар», де в червні в режимі великовузлового складання було зібрано 286 автомобілів марки Шкода», — сказано у повідомленні.

Виробництво автобусів за останній місяць просіло на 9% – до 50 штук.

У червні автобуси виробляли підприємства «Черкаський автобус», «Чернігівський автозавод» та «ЗАЗ».

У сегменті комерційних автомобілів виробництва не відбувалось, так само як і рік тому.

Також повідомляється, що всього за період з січня по червень 2020 року в Україні зібрали 1886 одиниць автотранспортних засобів, або на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року:

  • легкових автомобілів – 1611 шт. (-36,4%);
  • комерційних – 24 шт. (+14,3%);
  • автобусів – 251 шт. (-36,6%).

Зазначається, що «АвтоКрАЗ» перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року, тому у статистиці не відображається.

промислове виробництво легкові автомобілі Укравтопром