Уряд хоче закуповувати гречку в резерв — мінекономіки

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко виданню «Інтерфакс-Україна».

«Цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Проте необхідно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є запитання до Державній продовольчо-зерновій корпорації України, Аграрному фонду», - сказав він.

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство опрацьовує способи, як це зробити прозоро.

«Опрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди», — сказав глава Мінекономіки.