Держгеокадастр не веде реєстру громадян, які безоплатно отримали по 2 га земель

У Держгеокадастрі, який роками виділяв державні землі тисячами гектарів, відсутній реєстр осіб, які отримали землі сільськогосподарського призначення.

Про це в інтерв’ю «Українському радіо» зазначив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, передає прес-служба уряду.

«Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру», – наголосив очільник Держгеокадастру.

Уже на початку створення цього реєстру виявлені численні порушення зазначеної приватизації, зокрема реалізація безоплатного права на 2 га землі одними і тими ж людьми кілька разів у різних регіонах. Найближчим часом інформацію про цих осіб буде опубліковано.

«Суспільство має знати правду про своїх «героїв» і те, що за роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів кращих земель України були розграбовані. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом», – додав Роман Лещенко.