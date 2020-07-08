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09
Чт., лип.
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На Петрівці на місці книжкового ринку можуть збудувати ТРЦ

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Підприємці з книжкового ринку на «Петрівці» зареєструвати громадське об'єднання для захисту своїх прав на роботу, робочі місця та ведення бізнесу.

Про це повідомляє сайт ТСН.

Вони пішли на такий крок у зв’язку з закриттям ринку, про яке його адміністрація оголосила 2 липня. Зазначається, що нібито на місці нинішнього книжкового ринку нові власники земельної ділянки планують побудувати торгово-розважальний центр.

7 липня на «Петрівці» відбувся мітинг проти закриття цього торгового майданчику. Підтримати ринок прийшли близько 200 людей.

За даними видання «Вечірній Київ», начебто існує дозвіл побудувати торгово-розважальний центр на цьому місці. Проте мер Києва Віталій Кличко запевнив, що наразі будівництво ТРЦ на цьому місці не планується, оскільки відповідних дозволів поки не надавалось.

Як написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, адміністрація в ультимативній формі оголосила підприємцям про закриття ринку і в обов'язковому порядку змушує переїжджати на нове місце – за станцією метро «Лісова».

бізнес ТРЦ книжки.