Україна оновила рекорд з експорту зернових, перевищивши минулорічний на 6,8 млн т

За даними Держмитслужби за результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, зазначається, що цьогорічний показник на 6,8 млн тонн більший, ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Всього за результатами 2019/2020 МР зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн. З них:

пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;

ячмінь – 5,08 млн тонн;

жито – 8,2 тис. тонн;

кукурудза – 30,3 млн тонн;

інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.

Всього борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких: