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09
Чт., лип.
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Україна оновила рекорд з експорту зернових, перевищивши минулорічний на 6,8 млн т

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За даними Держмитслужби за результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, зазначається, що цьогорічний показник на 6,8 млн тонн більший, ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Всього за результатами 2019/2020 МР зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн. З них:

  • пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;
  • ячмінь – 5,08 млн тонн;
  • жито – 8,2 тис. тонн;
  • кукурудза – 30,3 млн тонн;
  • інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.

Всього борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких:

  • борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. тонн;
  • борошно інших зернових культур – 2,5 тис. тонн.
АПК зерно рекорд