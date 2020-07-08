Україна оновила рекорд з експорту зернових, перевищивши минулорічний на 6,8 млн т

За даними Держмитслужби за результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна.
Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.
Зокрема, зазначається, що цьогорічний показник на 6,8 млн тонн більший, ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
Всього за результатами 2019/2020 МР зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн. З них:
- пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;
- ячмінь – 5,08 млн тонн;
- жито – 8,2 тис. тонн;
- кукурудза – 30,3 млн тонн;
- інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.
Всього борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких:
- борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. тонн;
- борошно інших зернових культур – 2,5 тис. тонн.