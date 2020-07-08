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09
Чт., лип.
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Xiaomi запускає виробництво автомобілів

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Компанія Xiaomi офіційно додає автомобілі в лінійку своїх продуктів.

Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі «Укравтопрому».

Кошти на його виробництво було зібрано завдяки краудфандінговій платформі Xiaomi Youpin.

«Таким чином, позашляховик FAW Pentium T77, з яким Xiaomi співпрацювала кілька місяців тому, інтегрувавши свого голосового асистента, знайде нове життя під крилом всесвітньо відомого техногіганта», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що модель Pentium T77 має дизайн з шестикутної гратами радіатора на лицьовій стороні. Розміри позашляховика складають 4525 x 1845 x 1615 мм, а його вага – 1455 кг.

«По-суті, все, що зробила компанія Xiaomi — вбудувала свій голосовий асистент в уже не дуже нову модель автомобіля, однак той факт, що з 30 липня його виробництво повністю бере на себе Xiaomi, говорить про те, що контроль якості буде кращим, ніж раніше», — йдеться у повідомленні.

Китай автомобілі Укравтопром