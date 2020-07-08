Голова НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вручило два протоколи про адміністративне порушення президенту України Володимиру Зеленському у зв’язку з тим, що він не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

Згідно з повідомленням, після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів не уточнюється, проте зазначається, що вона перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП, а такого повідомлення до Реєстру не надійшло.

У НАЗК стверджують, що президент особисто повідомив агентство про своє порушення.

«7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП).

Відповідні матеріали будуть передані до суду», — сказано у повідомленні.