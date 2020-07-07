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08
Ср., лип.

ЄІБ виділить 55 млн євро на підтримку бізнесу в Україні, Грузії та Молдові

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні, Грузії та Молдові 55 млн євро через ПроКредит Банки у відповідних країнах для підтримки малого та середнього бізнесу у рамках пом'якшення наслідків економічного шоку.

Про це йдеться у повідомленні ЄІБ, передає «Інтерфакс-Україна».

«У рамках загальних заходів реагування на COVID-19 операція надаватиме підтримку фінансовим посередникам (ПроКредит Банкам — ред.) для застосування тимчасових надзвичайних заходів із метою забезпечення ліквідності МСБ і у такий спосіб сприятиме пом'якшенню наслідків економічного шоку», — йдеться у повідомленні.

ПроКредит Банк в Україні (раніше — Мікрофінансовий банк) засновано у 2001 році. Єдиним його акціонером (100% акцій) на початок 2020 року був ProCredit Holding.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 травня 2020 року за розміром загальних активів (25,646 млрд грн) ПроКредит Банк посідав 14-те місце серед 75 банків, що діяли в країні.

МСБ кредитування Молдова ЄІБ Грузія