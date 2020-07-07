Українська економіка скоротиться на 10%: це найглибше падіння з часів анексії Криму — Reuters

Економіка України у другому кварталі поточного року через карантинні обмеження впаде на 10% відносно аналогічного періоду 2019 року, і не зможе повністю відновитися протягом наступних шести місяців.

Такий прогноз дає Reuters, посилаючись на власне щомісячне опитування аналітиків.

Зазначається, що такий спад буде найглибшим з моменту анексії Криму Росією та спалаху військового конфлікту на сході країни, які призвели у другому кварталі 2015 року до падіння на 14,5% у річному обчисленні.

«Показники економічної активності, ймовірно, дозволять виявити всю глибину кризи; ми очікуємо, що у другому кварталі спад поглибиться до 10% у річному обчисленні», — йдеться у письмовому коментарі аналітиків інвестиційної компанії ICU.

Україна уклала кредитну угоду на суму $5 млрд з Міжнародним валютним фондом для боротьби з економічним спадом, але минулий тиждень ринок був шокований відставкою голови центрального банку.

Аналітики вважають, що високі показники аграрного сектору, який вже розпочав збір зерна, можуть компенсувати частину шкоди, завданої економіці через пандемію коронавірусу, але попит споживачів та активність інвесторів залишаться слабкими у 2020 році.

Також вони прогнозують, що у третьому кварталі валовий внутрішній продукт України скоротиться на 5,5%, а у четвертому кварталі — на 3,0% у річному обчисленні.

Державна служба статистики України опублікує свої дані по ВВП за другий квартал 2020 року в середині серпня. У першому кварталі Держстат зазначав падіння економіки на 1,3% порівняно із зростанням на 2,9% у першому кварталі 2019 року.

Дванадцять аналітиків агентства Reuters вважають, що економіка України скоротиться на 6,5% за рік, порівняно зі зростанням на 3,2% у 2019 році. Тоді як український уряд очікує падіння на 4,8% у 2020 році.

«Ми прогнозуємо, що ВВП почне відновлюватися з третього кварталу 2020 року, але повільними темпами через менші доходи та попереджувальну поведінку споживачів та інвесторів», — заявили в ICU.