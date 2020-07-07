Голова наглядової ради Vents Олександр Клапішевський долучився до спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100.

Це компанія з багаторічним досвідом, яка пропонує широкий асортимент сучасного вентиляційного обладнання. Продукція компанії вирізняється високою якістю, збалансованими технічними характеристиками і відповідає європейським та міжнародним вимогам з енергоефективності, надійності та безпеки, що підтверджується відповідними сертифікатами та реалізованими об'єктами в усьому світі.

З моменту свого виникнення понад 20 років тому компанія пройшла довгий шлях становлення та розвитку – від невеликого виробничого підприємства до світового вентиляційного лідера. Сьогодні Вентс є потужним науково-виробничим підприємством, яке володіє найбільшою сучасною виробничою базою в Європі та самостійно випускає повний спектр обладнання для систем вентиляції будь-якого ступеня складності. Підприємство входить до групи компаній Blauberg Group, яка широко представлена в усьому світі (центральний офіс розташований у Мюнхені, Німеччина) і на сьогодні є найбільш динамічно зростаючою міжнародною групою у сфері вентиляції.

Виробничі потужності компанії розміщені на площі понад 90 000 кв. м. Підприємство здійснює повний замкнутий цикл виробництва продукції і оснащене найсучаснішим обладнанням. Усі структурні підрозділи Вентс функціонують як єдиний злагоджений механізм завдяки застосуванню концепції управління Lean production. Постійне вдосконалення виробничих процесів і технічна модернізація дозволяють компанії впевнено займати провідні позиції на світовому ринку вентиляційного обладнання.

У компанії працюють близько 3000 професіоналів, які забезпечують утілення вентиляційної продукції від ідеї та конструкторського рішення до готового високотехнологічного продукту. Загальний асортимент продукції українського виробника налічує понад 30 тис. найменувань для різних сегментів ринку, груп споживачів і географічних регіонів. Продукція Вентс представлена у більш ніж 110 країнах.

«Як учасники найбільших світових асоціацій, ми раді, що змогли знайти однодумців і в Україні. І ми раді, що це сталося саме зараз, адже єдність у такий скрутний час є надважливою для бізнесу. Впевнений, разом зі спільнотою БІЗНЕС100 ми зможемо бути корисними, як для українських підприємців, так і для української економіки загалом», — говорить Олександр Клапішевський, голова наглядової ради компанії Vents.

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 запрошують долучатись до спільноти національних інвесторів нових свідомих бізнесменів.