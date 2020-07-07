Ryanair відкрила новий рейс з Харкова до Мілану

Лоукост-авіакомпанія Ryanair 6 липня відкрила прямі рейси Харків–Мілан . Перший літак з Мілана прибув до Харкова в понеділок о 20:15, у зворотному напрямку вирушив о 20:50.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту «Харків».

Зазначається, що перельоти до італійського міста виконуватимуться двічі на тиждень — щопонеділка та щочетверга. Тривалість польоту становить 3 години 10 хвилин. В Італії літак прибуває до аеропорту «Оріо-аль-Серіо», розташованого за 45 кілометрів від Мілана.

«На честь відкриття нового напрямку авіакомпанія пропонує акційні квитки вартістю від 700 гривень (21,99 євро) до кінця вересня. Придбати їх за такою ціною можна на сайті ryanair.com до середи, 8 липня. Окрім цього, квитки можна купити на сайті аеропорту і забронювати в авіакасах за номером 0 800 303 803», — сказано у повідомленні.

Раніше перевізник Ryanair літав з Харкова до Кракова, Познані, Вільнюса, Будапешта та анонсував рейси до Варшави. Перельоти до Будапешта після карантинної перерви вже відновлені, відкриття інших рейсів очікується у вересні-жовтні цього року.

Пасажирам перед плануванням подорожі рекомендують вивчити вимоги країни, до якої вони прямують. Більшість країн висуває обмеження в’їзду до певних категорій громадян у зв’язку з коронавірусом. Повну інформацію надають посольства і консульства країн. Потрібно ретельно слідкувати за їх оновленнями, адже інформація швидко змінюється.

Усі рейси під час карантину здійснюються з дотриманням норм попередження COVID-19. Перед відвідуванням аеропорту також потрібно ознайомитися з правилами безпечних перельотів.