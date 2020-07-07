Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС

Україна отримала від Європейської Комісії четвертий транш на суму 11,5 млн євро у рамках угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні», укладеної 19 грудня 2016 року.

Про це йдеться на сайті уряду.

Зазначається, що ці кошти виділені Україні на безоплатній та безповоротній основі і будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Отримання вказаного фінансового ресурсу стало можливим у зв’язку з виконанням Україною загальних умов отримання коштів, серед яких:

1) забезпечення достатнього прогресу у реалізації Стратегії реформування державного управління;

2) реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на стабільність;

3) прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

4) прогрес у доступі громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

Загальна сума наданої фінансової підтримки ЄС за згаданою угодою про фінансування,з урахуванням отриманих протягом 2017 – 2019 трьох попередніх траншів, складає 47,1 млн євро.

Останній транш на суму 26 млн євро запланований на 2021 рік та буде наданий за умови продовження намірів уряду втілювати в життя принципи державного управління ОЕРС/SIGMA, реалізації та оновлення Стратегії реформування державного управління на основі Закону «Про державну службу» та прийняття закону про загальну адміністративну процедуру