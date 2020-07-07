Борги з заробітної плати працівникам ОГКХ обіцяють виплатити за кілька днів

У АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» виникла заборгованість з виплати заробітної плати своїм працівникам. Її повну виплату обіцяють здійснити протягом кількох днів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду державного майна України.

Причиною затримки виплат у компанії називають невиконання зобов'язань перед ОГХК з боку фірм-контрагентів. Стверджується, що вони відмовляються сплачувати за отриману раніше продукцію, постачання якої здійснювалося за контрактами, укладеними колишнім менеджментом компанії.

Згідно з повідомленням, юридичний відділ підприємства розпочав претензійну роботу з компаніями боржниками.

Зазначається також, що заборгованість контрагентів перед ОГКХ становить більше ніж 1 млрд грн, з яких прострочена дебіторська заборгованість – близько 366 млн грн.

«Впродовж кількох днів ми виділимо кошти для виплати заробітних плат у повному обсязі та зробимо усе необхідне, аби не допустити повторення подібних затримок. Вже з середини липня ОГХК виходить на новий режим роботи, що гарантуватиме стабільне надходження коштів за продукцію компанії», — цитує заступника голови правління ОГХК Артура Сомова прес-служба.

У ОГХК стверджують, що касові розриви підприємства виникли через фінансові махінації екс-керівників компанії, а новий менеджмент ОГХК наразі працює над ліквідацією касових розривів.

Зазначається, що надалі нові контрагенти ОГХК ретельно перевірятимуться, а контракти з ними укладатимуться на умовах повної або часткової передоплати та за ринковими цінами.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість об’єктів великої приватизації, серед яких і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, але у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив тимчасово відмовитися від виставлення їх на конкурс. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу приватизації ОГХК.

Також повідомлялося про кілька спроб здійснити рейдерське захоплення підприємства, остання з яких відбулася 17 квітня цього року колишнім керівником підприємства.

З 8 квітня ОГХК керує в статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Пітер Девіс.