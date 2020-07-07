FlixBus запускає в Україні внутрішні автобусні рейси

Німецька компанія FlixBus, один з найбільших операторів автобусних перевезень в Європі, з 8 липня запустить внутрішні рейси по Україні.

Про це повідомили у прес-службі компанії, передає УНІАН.

Запускаються напрямки Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів та Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород.

Відзначається, що нові лінії запущені в партнерстві з автобусним партнером FlixBus компанією Euroclub.

«Автобуси зберегли оригінальне брендування Euroclub і мають зелені наклейки «In copperation with FlixBus», за якими їх можна ідентифікувати на автобусних зупинках. Автобуси, які будуть працювати на маршрутах – Mercedes, Man і Neoplan. Середній вік автобусів – 6 років, вони обладнані кондиціонерами, розетками, у салонах є Wi-Fi та працюють туалети», — йдеться у повідомленні.

За словами директора FlixBus в Україні та Польщі Міхала Лемана, в умовах обмеженого в'їзду до Європи можливість їздити всередині країни стала ще більш важливою для українців.

«В Україні ми починаємо з популярних напрямків: Київ — Львів, Київ — Ужгород та Київ — Затока через Одесу. На внутрішніх лініях ми дотримуємося тих самих стандартів дезінфекції та гігієни, що і на міжнародних, щоб пасажири відчували себе в безпеці, вирушаючи з нами в подорож цього літа», — цитує прес-служба Лемана.

Згідно з повідомленням, поїздки на лінії Київ – Одеса – Затока здійснюватимуться три рази на тиждень: у п'ятницю, суботу та неділю з Києва о 22:50 з прибуттям до 6:00 до Одеси та 7:50 в Затоку. У зворотному напрямку автобус вирушає у суботу, неділю і понеділок о 19:00 з Затоки, о 20:50 робить зупинку в Одесі та о 4:10 прибуває в Київ.

Лінія Київ – Львів курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 з Києва та прибуттям о 15:00 до Львова. На зворотному маршруті автобус виїжджає о 10:00 зі Львова і прибуває о 17:00 в Київ. Зупинки також будуть в Житомирі та Рівному.

Маршрут Київ – Ужгород буде працювати на запущеній раніше лінії Київ – Відень, на якій рух здійснюється два рази на тиждень: у середу і суботу автобус відправляється з Києва о 7:50 і прибуває в Ужгород о 21:25, із зупинками в Житомирі, Новоград-Волинському, Рівному та Львові. Назад автобус виїжджає в понеділок та п'ятницю о 4 ранку з Ужгорода і прибуває о 15:55 в Київ.

Раніше повідомлялося, що 25 червня FlixBus оголосив про відновлення міжнародних рейсів з України в Німеччину, Польщу, Австрію, Угорщину і Чехію.