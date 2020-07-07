Міжнародні резерви Україні в чеврні зросли на 12,4%

Станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $28,5 млрд (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Зазначається, що востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року.

«Суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку», — сказано у повідомленні.

Загалом, за даними НБУ, динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

надходження міжнародного фінансування та операції уряду з управління державним боргом.

операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Національний банк викуповував надлишковий обсяг валюти і поповнював міжнародні резерви. Загалом у червні Національний банк викупив $1,155 млрд. Інтервенції з продажу валюти не проводились;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість збільшилася на $154 млн (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

У НБУ нагадали, що у червні Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом $2,076 млрд за новою програмою Stand-By, а також пов’язане офіційне фінансування від Євросоюзу обсягом 500 млн євро. Крім цього, уряд розмістив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані у валюті, на 353,3 млн євро.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $1,192 млрд (в еквіваленті).