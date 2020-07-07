ІТ-компанії втратять у рості прибутку, проте в мінус не підуть — думка

Компанії, що працюють у сфері ІТ, через карантинні обмеження цього року втратять у рості прибутку, який вони планували отримати, проте «у мінус» вони не підуть.

Про це під час тридцять першої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» повідомив співзасновник та CEO міжнародної IT-компанії Innovecs Алекс Луцький.

«Зрозуміло, що зараз ми бачимо як з ринку йдуть маленькі компанії. Так завжди відбувається у кризу: маленькі компанії швидко закриваються, бо не мають фінансової подушки, або стратегії, яка б дозволяла їм з цієї ситуації вийти. Після цього середні і великі компанії починають цей ринок консолідувати», — пояснює Алекс Луцький.

За його словами, у ІТ-компаній цього року все ж буде певний ріст у прибутках, проте точно не падіння.

«Це можна пояснити тим, що офлайнові компанії трішки перезавантажаться і підуть більше інвестувати у діджитал-трансформацію. Зараз може бути невелике затишшя, бо вони переосмислюють стратегію, вирішують, куди їм далі йти, де потрібно урізати витрати, щоб про інвестувати у діджитал, і далі, я думаю, буде різке зростання», — говорить Луцький.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема обирається окремо, але так чи інакше вона стосується питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: