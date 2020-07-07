Попит українців на роботу за кордоном впав на 60% — дослідження

Кількість запитів від українців на роботу за межами країни з березня по червень 2020 р. зменшилась на 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані дослідження сервісу Jooble.

Зазначається, що більшість пошукачів, які все ж займалися пошуком роботи в період карантину, зосередилися переважно на вакансіях від роботодавців Польщі, Чехії та Німеччини.

Зокрема, у Польщі українських пошукачів найбільше цікавили вакансії різноробів, пакувальників, сортувальників, збирачів ягід і логістів. У Німеччині частіше за інші шукали роботу доглядальницями, медсестрами, мулярами, IT-фахівцями та будівельниками. У Чехії ж найпривабливішими вакансіями для українців стали водії категорії «В», швачки, покоївки, будівельники та медсестри.

При цьому, в Jooble відзначають, що бажані вакансії пошукачів та реальна пропозиція від самих роботодавців дещо відрізнялися.

Наприклад, польські роботодавці у березні-червні пропонували українським пошукачам вакансії пакувальників, водіїв, робочих на автозаводи, фасувальників і будівельників. У Німеччині роботодавці найбільше потребували доглядальниць, покрівельників, збирачів полуниці, фахівців напряму Java-Development і бетонників-опалубщиків. Чеські роботодавці також шукали переважно працівників фізичної праці: різноробів на склади, фабрики і заводи; зварювальників; покрівельників; водіїв і помічників на кухню.

Загалом, у цих трьох країнах найчастіше за останніх 4 місяці українцям пропонували роботу в галузях виробництва, транспорту і логістики, будівництва і архітектури. Найрідше − у таких сферах, як фінанси та страхування; бухгалтерський облік, аудит і консалтинг; юриспруденція.