Щороку Україна втрачає до 70 млрд грн через тіньовий обробіток с/г земель

Такі цифри озвучив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов, передає прес-служба ВАР.

«Приблизно половину з цієї суми держава втрачає на так званих «скрутках» – маніпуляціях, в результаті яких із держбюджету експортеру повертається податок на додану вартість (ПДВ), який насправді не був сплачений. Інша частина коштів втрачається від несплати податків при реалізації нелегально вирощеної продукції. Від цього страждають і місцеві, і державний бюджети. Більше того – це створює перекіс на користь тих, хто працює в тіні», — пояснив Михайло Соколов.

За його словами, наразі в Україні, за різними оцінками, нелегально обробляється від 13 до 15 млн га с/г землі.

«В офіційному обробітку у нас приблизно 20 млн га землі. Але так було не завжди. У 2012-2014 роках, за мінусом тимчасово окупованих територій, офіційно оброблялось 35 млн га. Тобто, колись всі ці землі оброблялись легально і з них платились податки. Виходить, близько 15 млн га сьогодні обробляється нелегально», — зазначає заступник голови ВАР.

Формально ці землі обробляються одноосібниками – людьми, які самі взялись за господарювання на своїй землі.

«Але це – лише формально, оскільки більшість із цих земель здаються нелегально в оренду і власники отримують за них кошти, не сплачуючи податків. Якщо поїхати і подивитись на ті землі, які належать одноосібникам, то побачимо, що поле обробляється єдиним масивом. Це означає, що зовсім не самі люди, яким належить ця земля, її обробляють, а тіньові фермери. Це комерційна діяльність, яка приховується від контролюючих органів і з якої не сплачуються податки», — наголошує Соколов.

Наразі у Верховній Раді розглядаються законопроєкти №3131, 3131-1 та 3131-2, кожен з яких через різні механізми має на меті вивести агросектор з тіні. Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної політики рекомендував до прийняття №3131, яким запроваджується мінімальна сума податків, яка повинна бути сплачена з 1 га, що дозволить вивести значну долю с/г земель з тіньового обробітку.