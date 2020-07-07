В.о. голови Антимонопольного комітету призначена Ольга Піщанська

Виконуючою обов’язки Голови Антимонопольного комітету України призначена Ольга Піщанська. Раніше вона займала посаду першої заступниці голови АМКУ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Зазначається, що Ольга Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2010 року вона — сертифікований проектній менеджер AFM.

Наразі є студенткою Единбурзької Бізнес-Школи Heriot-Watt University за програмою MBA (сертифікована по 8 предметах з 9).

Також повідомляється, що Ольга Піщанська з липня 1997 по квітень 1999 року працювала інженером оператором персонального комп’ютера МПП «Техпроцес».

З травня 1999 року по березень 2004 року – інженер проектно-конструкторського бюро, далі – інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».

З березня 2004 року по грудень 2015 року працювала на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

З січня по квітень 2016 року – начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

З грудня 2016 року по серпень 2019 року – директор ТОВ «Закупівельні рішення».

З листопада 2017 по серпень 2019 року – комерційний директор ТОВ «СТЕМ Інжиніринг»

Указом Президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, постановою Верховної Ради України від 3 липня 2020 року Юрія Терентьєва було звільнено з посади Голови Антимонопольного комітету України.