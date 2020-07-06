До кінця 2020 року в Україні з’явиться Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки на заміну податковій міліції створять в Україні до кінця 2020 року.

Про це у інтерв’ю «Ліга» розповів глава фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

За його словами, створення Бюро передбачає повну ліквідацію податкової міліції.

«Концептуально, це буде орган, який замінює собою всі правоохоронні органи щодо фінансових злочинів у сфері бізнесу (СБУ, Нацполіція, податкова міліція). Це правоохоронний орган, підзвітний президенту», — зазначив він.

За словами Гетманцева, новостворений орган не матиме силового блоку, але здійснюватиме оперативно-розшукові заходи та самостійно проводитиме слідчі дії.

«Силовий блок є в «Альфі». Бюро зможе його залучати, якщо будуть потрібні певні спецоперації», — пояснив він.

Також Гетманцев зазначив, що працівникам податкової міліції не буде заборони на перехід до нового органа, проте автоматично переводити їх до Бюро економічної безпеки теж не будуть.