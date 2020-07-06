30% компаній планують продавати бізнес або активи у найближчі пів року–рік — дослідження

Майже 30% компаній планують продавати бізнес або свої активи у найближчі півроку-рік, при цьому тільки кожна п'ята піде на це через кризу.

Про це свідчать результати опитування 56 компаній, яке провела юридична фірма Avellum, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це показує, що більшість великих українських компаній переважно успішно витримали економічну кризу, пов'язану з COVID-19», — коментує результати дослідження юрфірма.

При цьому більше ніж 60% компаній, які планують продаж, готові до зниження ціни.

«Однак у майбутньому продавці можуть підвищити ціни на об'єкти продажу, оскільки сьогодні кількість потенційних покупців суттєво перевищує пропозицію», — зазначають автори дослідження.

До купівлі компаній або активів готові 50% опитаних представників великого бізнесу. Всі вони зазначили, що очікують дисконту в ціні, оскільки на продаж, як правило, виставляють слабкі бізнеси. При цьому понад 40% імовірних покупців зацікавилися придбанням через коронакризу.

«Це говорить про те, що значна частина компаній має опортуністичні настрої і вірить у підйом української економіки», — вважають у Avellum.

Як показали результати опитування, понад 60% потенційних покупців не змінили своїх планів придбати активи в Україні, тобто продовжують вірити у привабливість ринку в цій країні та бачать прибуток у розширенні своєї частки на ньому. Решта майже 40% відмовилися від купівлі активів саме через коронакризу.

«Зі стабілізацією економіки такі покупці швидко повернуться на ринок і спровокують підвищення ціни на активи, які продаються», — прогнозує керуючий партнер Avellum Микола Стеценко.

На його думку, в найближчі півроку-рік можна очікувати активного дисконтування цін на активи, а пізніше їх вартість знову піде вгору.

Зазначається, що опитування проводилося в онлайн-форматі у червні 2020 року серед власників, топ-менеджерів і керівників юридичних відділів українських і міжнародних компаній.