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07
Вт., лип.

За програмою «5-7-9%» бізнесу видано кредитів більше ніж на 1 млрд грн

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Станом на 6 липня 2020 року за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано 1034 кредити на загальну суму 1,09 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів динаміка програми значно пожвавилась за рахунок рефінансування раніше отриманих кредитів.

«Але попит на інвестиційні кредити зберігається на високому рівні, що свідчить про наміри підприємців розвиватися попри кризу. Портфель інвестиційних кредитів вже перетнув позначку у 550 млн грн, і банки продовжують розглядати нові заявки», — сказано у повідомленні.

Крім того, минулого тижня набрало чинності рішення уряду щодо спрощення умов участі в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» для мікро- та малого бізнесу.

Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

«В першу чергу зміни торкнуться підприємців, які мають намір скористатися можливістю отримати кредит на поповнення оборотного капіталу, адже тепер його можна буде використати на будь-які господарські потреби бізнесу, що дуже важливо для його перезавантаження», — пише сайт уряду.

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