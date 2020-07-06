Кількість авіапольотів над Україною у червні впала на 87% порівняно з минулим роком

Кількість польотів виконаних в українському авіапросторі у червні 2020 року становить 4 584 рейси. Це на 87,1 % менше порівняно з червнем 2019 року.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомляє «Украерорух».
За типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).
Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів.
Зазначається, що найбільшим залишається падіння обсягів транзитних польотів в українському повітряному просторі. Цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником минулого року.
При цьому транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування.
«Зокрема, у структурі доходів «Украероруху» до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %. За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень», — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що розподіл повітряного руху за районами польотної інформації був таким:
- Київ – 2 543 польотів (зниження на 86,3% порівняно з червнем 2019 року),
- Дніпро – 798 (-70,4 %),
- Львів – 1 927 (-89,3 %),
- Одеса – 1 120 (-90,3 %).
Нагадаємо, у травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3 237 рейсів, у квітні – 2 372 рейси.
Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня.