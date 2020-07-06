Кількість авіапольотів над Україною у червні впала на 87% порівняно з минулим роком

Кількість польотів виконаних в українському авіапросторі у червні 2020 року становить 4 584 рейси. Це на 87,1 % менше порівняно з червнем 2019 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомляє «Украерорух».

За типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % порівняно з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %).

Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів.

Зазначається, що найбільшим залишається падіння обсягів транзитних польотів в українському повітряному просторі. Цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий порівняно з відповідним показником минулого року.

При цьому транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування.

«Зокрема, у структурі доходів «Украероруху» до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %. За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що розподіл повітряного руху за районами польотної інформації був таким:

Київ – 2 543 польотів (зниження на 86,3% порівняно з червнем 2019 року),

Дніпро – 798 (-70,4 %),

Львів – 1 927 (-89,3 %),

Одеса – 1 120 (-90,3 %).

Нагадаємо, у травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3 237 рейсів, у квітні – 2 372 рейси.

Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня.