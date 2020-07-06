У 2020 українці зареєстрували у чотири рази більше вживаних авто, ніж нових

За підсумками шести місяців 2020 року на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів. Це майже вчетверо більше, ніж продажі нових.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Також повідомляється, що протягом червня 2020 року в Україні зареєстровано 29,2 тис. бувших в експлуатації легковиків. У порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 52%. При цьому нових легкових автомобілів за той самий період українці зареєстрували 7,3 тис.

Маркою-лідером серед легкових авто з пробігом залишається Volkswagen. З січня по червень 2020 року українці поставили на облік 22,727 тис. імпортованих автомобілів цієї марки, що у 24 рази більше, ніж нових Volkswagen.

На другому місці Ford —13,639 тис. реєстрацій вживаних авто, що в 14 разів більше, ніж нових автомобілів цієї марки.

Skoda посіла третє місце – 10,744 тис. авто з пробігом. Це у 5 разів більше за продажів нових авто цієї марки.

Четвертою за популярністю стала Renault, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 10,053 тис. українця, або в 1,6 рази більше, ніж тих, хто обрав нові авто цієї марки.

Замикає п’ятірку лідерів з реєстрації вживаних легкових автомобілів Nissan — 8,020 тис. машин, що у 4,5 більше, ніж нових авто цієї марки.