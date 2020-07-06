Столичним закладам харчування та кінотеатрам дозволили працювати після 22:00

Комісія з надзвичайних ситуацій міста Києва дозволила закладам громадського харчування та кінотеатрам працювати після 22 години.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, обов’язковим залишається дотримання санітарних норм і регламентів.

«Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години», — зазначів він.

Також, за словами Кличка, у Києві продовжуються перевірки суб’єктів господарювання на предмет дотримання регламентів роботи.

«Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять працівники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення», — говорить Кличко.

За його словами, порушення зафіксували на продовольчих ринках, в магазинах, торговельних центрах, кафе та ресторанах. Усіх порушників штрафують.

«Владу непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, не зважаючи на небезпеку і своїх співробітників і відвідувачів. А це може призвести до спалахів хвороби, і тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб ми це розуміли», — підсумував Кличко.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 1 липня Київська міська державна адміністрація прийняла рішення обмежити роботу столичних закладів громадського харчування до 22:00, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.