БІЗНЕС запрошує на зустріч з Алексом Луцьким у рамках «БрейнШторм марафону»

Завтра, 7 липня, об 11:00 відбудеться тридцять перша зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «ІT виходить з кризи».
Гість ефіру: Алекс Луцький, співзасновник та CEO міжнародної IT-компанії Innovecs.
«Карантин змінив багато речей для бізнесу. Він підштовхнув нас не боятися пробувати щось нове», — говорить він.
Під час ефіру Алекс Луцький розповість:
- Які нові можливості надає tech-компаніям коронакриза та як ними скористатися?
- Як технологічним компаніям масштабуватися після карантину?
- Що робить бізнес-моделі гнучкими та ефективними?
Модеруватиме ефір — Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тому підпишіться, щоб не пропустити.
До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Борисом Шестопаловим
- Розмова з Ігорем Заболотним
- Розмова з Іллею Леоненко
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном