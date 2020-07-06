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Вт., лип.

БІЗНЕС запрошує на зустріч з Алексом Луцьким у рамках «БрейнШторм марафону»

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Завтра, 7 липня, об 11:00 відбудеться тридцять перша зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «ІT виходить з кризи».

Гість ефіру: Алекс Луцький, співзасновник та CEO міжнародної IT-компанії Innovecs.

«Карантин змінив багато речей для бізнесу. Він підштовхнув нас не боятися пробувати щось нове», — говорить він.

Під час ефіру Алекс Луцький розповість:

- Які нові можливості надає tech-компаніям коронакриза та як ними скористатися?
- Як технологічним компаніям масштабуватися після карантину?
- Що робить бізнес-моделі гнучкими та ефективними?

Модеруватиме ефір — Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Зустріч відбудеться на YouTube-каналі журналу БІЗНЕС, тому підпишіться, щоб не пропустити.

До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Переглянути останні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Володимир Чеповий ІТ-індустрія Трансформація бізнесу