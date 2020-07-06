Близько тисячі інвесторів «Аркади» вийшли на мітинг під Офіс президента

У центрі Києва проходить акція протесту інвесторів банку «Аркада» за відновлення будівництва житлових комплексів.
Про це з посипанням на власного кореспондента повідомляє «РБК-Україна».
Протест стартував на вулиці Хрещатик під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА).
З 9:30 проходить піша хода та автомітинг від КМДА до Кабінету міністрів України, звідти до Нацбанку і від нього до Офісу президента.
Саме біля Офісу президента учасники акції планують встановити наметове містечко.
Зазначається, що в акції протесту беруть участь близько тисячі людей. У протестуючих на плакатах написано «Пане президенте, досить мріяти та ігнорувати нас», «Аркада — ми віддали гроші = віддавай квартири».
Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 36 народних депутатів України направили колективне депутатське звернення прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо створення Міжвідомчої комісії при Кабінеті міністрів України для вирішення проблем інвесторів зупиненого будівництва житлових об’єктів, управителем фондів фінансування яких є АТ АКТ «Аркада».
Фото: РБК-Україна