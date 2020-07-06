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07
Вт., лип.

Близько тисячі інвесторів «Аркади» вийшли на мітинг під Офіс президента

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У центрі Києва проходить акція протесту інвесторів банку «Аркада» за відновлення будівництва житлових комплексів.

Про це з посипанням на власного кореспондента повідомляє «РБК-Україна».

Протест стартував на вулиці Хрещатик під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З 9:30 проходить піша хода та автомітинг від КМДА до Кабінету міністрів України, звідти до Нацбанку і від нього до Офісу президента.

Саме біля Офісу президента учасники акції планують встановити наметове містечко.

Зазначається, що в акції протесту беруть участь близько тисячі людей. У протестуючих на плакатах написано «Пане президенте, досить мріяти та ігнорувати нас», «Аркада — ми віддали гроші = віддавай квартири».

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 36 народних депутатів України направили колективне депутатське звернення прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо створення Міжвідомчої комісії при Кабінеті міністрів України для вирішення проблем інвесторів зупиненого будівництва житлових об’єктів, управителем фондів фінансування яких є АТ АКТ «Аркада».

Фото: РБК-Україна

Офіс президента мітинг Аркада