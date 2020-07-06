Україна розвиватиме контейнерні перевезення не лише на залізниці, а й на інших видах транспорту

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Ми зацікавлені у збільшенні транзиту вантажів залізницею з Китаю до країн Західної Європи, включенні України до маршрутів Шовкового шляху та у прямому міжнародному сполучені КНР-Україна. І будемо розвивати контейнерні перевезення надалі. Не лише залізницею, а й іншими видами транспорту», — написав він.

Як зазначив Криклій, для цього вже зараз йде активна робота над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та розвитком мультимодальних перевезень.

Крім того, міністр повідомив, що до України прибув другий за місяць контейнерний потяг із Китаю.

«Це 43 сорокафутові контейнери, що подолали понад 9 тис. км та 4 країни за 15 діб», — написав він.

Всього, за його словами, протягом 5 місяців цього року територією України у складі контейнерних поїздів було перевезено удвічі більше вантажів, ніж за січень-травень 2019-го.