Червона кнопка: перезавантаження або розворот назад

Володимир Полевий

Велика перерва: Як приватним школам вижити…

Наталія Тарченко

Управління штормом: Чи можна заздалегідь підготувати…

Володимир Костанді

Портрет в інтер’єрі: Як змінився покупець…

Андрій Рижиков

100 спартанців: Що може сотня підприємців?

Олег Лиховид

Будинок з мезоніном: заміська нерухомість на…

Марина Гуревич

Баг репорт: 9 проблем української IT-сфери

Владислав Савченко

Міленіали проти іксерів: активність поколінь на…

Юлія Дрожжина

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в…

Володимир Прокопчук

07
Вт., лип.

Україна розвиватиме контейнерні перевезення не лише на залізниці, а й на інших видах транспорту

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Україна нарощуватиме обсяги контейнерних перевезень не тільки залізницею, а й іншими видами транспорту.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Ми зацікавлені у збільшенні транзиту вантажів залізницею з Китаю до країн Західної Європи, включенні України до маршрутів Шовкового шляху та у прямому міжнародному сполучені КНР-Україна. І будемо розвивати контейнерні перевезення надалі. Не лише залізницею, а й іншими видами транспорту», — написав він.

Як зазначив Криклій, для цього вже зараз йде активна робота над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та розвитком мультимодальних перевезень.

Крім того, міністр повідомив, що до України прибув другий за місяць контейнерний потяг із Китаю.

«Це 43 сорокафутові контейнери, що подолали понад 9 тис. км та 4 країни за 15 діб», — написав він.

Всього, за його словами, протягом 5 місяців цього року територією України у складі контейнерних поїздів було перевезено удвічі більше вантажів, ніж за січень-травень 2019-го.

Китай Укрзалізниця контейнерні перевезення Владислав Криклій