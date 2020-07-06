За вихідні: очікування траншу від ЄС, ріст прибутків «Южного» та закриття українських шахт по-німецьки

Інвестори в «зелену» енергетику готують позови до України до міжнародних та арбітражних судів

Міжнародні інвестори у «зелену» енергетику України готуються позиватися до міжнародних та арбітражних судів через перегляд українським урядом режиму «зеленого» тарифу.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив німецький інвестор, власник компанії Seraphim Power Крістіан Шенвізнер.

За його словами, те, що зараз відбувається, є «великим розчаруванням». Шенвізнер нагадує, що лише у 2019 році близько 4 млрд євро було інвестовано в виробництво 4,500 МВт сонячної та вітрової енергетики в Україні при обіцянці встановленого фіксованого тарифу за вироблену кіловат-годину, який гарантувався законодавством до кінця 2029 року.

«Зараз, у 2020 році, операторам сонячної та вітрової систем фактично виплачено лише від 5 до 10 відсотків», — констатує інвестор.

Уряд України, зауважує він, заявивши восени минулого року про намір переглянути правила, понад 9 місяців не приймав жодних нових рішень щодо того, як має виглядати нова енергетика. Днями Верховна Рада підтримала без обговорення в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

Цей проєкт планує знизити «зелені» тарифи на всі сонячні та вітрові турбіни. Тариф буде знижений ретроспективно, тобто також для існуючих та працюючих систем для постачання сонячної енергії на 15%, для вітряних — на 7,5%. Однак, зауважив підприємець, термін виплати компенсації не був продовжений. Це призводить до масованих втрат доходу упродовж усього періоду експлуатації систем, що також може призвести до банкрутства.

Шенвізнер зазначає, що така ситуація веде до того, що багато інвестицій вже «провалюються», інвестиційні позики не можуть бути погашені.

«Ми часто чуємо від керівників уряду, міністрів про важливість інвестицій, що все робиться для покращення клімату, для того, щоб переконати інвесторів, що вкладати в Україну варто і безпечно. Отже, цей випадок для України є драмою», — говорить Шенвізнер.

Підприємець переконаний — навряд чи в Україні є хоча б одна економічна сфера, куди б упродовж короткого часу було інвестовано так багато, як у відновлювальну енергетику, — до 4 млрд євро. А наразі, на його погляд, це «цілеспрямовано, безтурботно і політично знищується, а інвестиції перетворюються на руїни».

Україна у 20-х числах липня може отримати наступний транш від ЄС на 1,2 млрд євро

Україна у 20-х числах липня може отримати наступний транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро.

Про це у ефірі телеканалу «Україна» заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає «Економічна правда».

«Ми продовжуємо роботу з Європою. Уже у 20-х числах липня ми підпишемо черговий меморандум про надання макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда від ЄС. Це було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії», — сказав Шмигаль.

За його словами, міжнародні партнери очікують рішення щодо призначення нового голови Нацбанку.

«МВФ відреагував (на відставку голови НБУ Якова Смолія — ред.) напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. З ними міністр фінансів вчора мав розмову. Сьогодні я спілкувався з віце-президентом Європейської комісії. Ми підтвердили незмінність політики Нацбанку», — зазначив Шмигаль.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ввечері 1 липня Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.

Прибуток порту «Южний» за п'ять місяців 2020 року зріс на 1304%

Товарообіг морського торговельного порту «Южний» у першому півріччі 2020 року досяг 10,6 млн тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив в.о. директора порту Олександр Олійник, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, держпідприємство має значні економічні показники в першій половині 2020 року.

«Прибуток за п'ять місяців зріс на 1304%. З січня по травень податкові виплати до бюджетів всіх рівнів склали 534,2 млн грн, це на 281,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частина прибутку інвестується в розвиток підприємства і нарощування виробництва. Від початку року запущені проекти модернізації потужностей – перевантажувальних комплексів імпортних і експортних вантажів, комплексу вагоноперекидача», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ключовим напрямком розвитку порту «Южний» є диверсифікація вантажів. Структура вантажообігу охоплює експортні, імпортні, транзитні вантажі та каботаж.

Україна скористається німецьким досвідом із закриття шахт у одному з міст

В Україні готується пілотний проєкт із закриття шахт за німецьким досвідом у одному з міст.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Ми маємо майже 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину», — повідомила вона.

За її словами, на сьогодні є домовленості з німецькою стороною.

«У мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях», – повідомила Буславець.

За її словами, цей «пілот» буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті.

Водночас, Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали, але є «певні критерії» за якими разом з робочою групою його будуть обирати.

Банки не будуть штрафувати за прострочений платіж

У суботу 4 липня набув чинності закон, що забороняє банкам стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час карантину.

Відповідний законопроект 3 липня опублікувала газета «Голос України».

Тепер позичальники не платитимуть штрафи й пеню за кредитами в період карантину і ще протягом 30 днів після його закінчення. Відповідні дані вже внесли до Господарського кодексу.

Нардепи очікують, що цей закон дозволить уповільнити економічний спад, запобігти банкрутству підприємств, зберегти робочі місця українців і надходження до держбюджету.

Також депутати вважають, що він допоможе прискорити відновлення української економіки після карантину.

Законопроєкт було подано до Верховної Ради 2 квітня. У першому читанні документ ухвалили 13 травня. 16 червня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за заборону банкам стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Відповідний законопроєкт № 3297 парламентарі ухвалили 344 голосами.