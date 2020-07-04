Пішов з життя фінансист і політик Борис Соболєв

3 липня пішов з життя екс-заступник міністра фінансів і колишній директор "Першої інвестиційної групи" Борис Соболєв, повідомляють на його сторінці у Facebook друзі і колеги померлого. Соболєву на цей момент було 58 років.

Причину смерті не називають. Буквально за день до цього Соболєв написав пост в FB, де поділився враженнями від зустрічі з колегами з приводу стану і перспектив установ, що мають фінансово підтримувати національного виробника і експортера.



До останнього часу Борис Соболєв займав посаду голови київської міської організації Народно-демократичне об`єднання "Нова Україна", яку заснував у 1992 році.

Народився він 26 березня 1962 року в м. Кривий Ріг. Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом економіст-міжнародник. З 2008 року є доктором економічних наук.



У 1993-1996 роках працював заступником міністра фінансів України, потім президентом Української державної Кредитно-інвестиційної компанії. З лютого 2005 року — заступник Державного секретаря України. З грудня 2006 року — генеральний директор "Першої інвестиційної групи". 2008 рік: призначений заступником секретаря РНБО.



В серпні 2009 року отримав посаду заступника генерального директора з фінансових питань Національного космічного агенства України.