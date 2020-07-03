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Сб., лип.

Кличко пообіцяв столичному бізнесу кредити у гривні під 2,5 – 4,5%

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Для підприємців Києва, які візьмуть участь в державній програмі «Доступні кредити», кінцеві ставки будуть від 2,5 до 4,5% у гривні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції 3 липня.

«Проаналізувавши умови державної програми «Доступні кредити», ми провели консультації з німецьким Фондом розвитку підприємництва та банками-партнерами. В результаті — вдвічі знижено відсоткову ставку на кредити для підприємців столиці», — сказав Кличко.

Тобто, для підприємців Києва, які візьмуть участь в державній програмі «Доступні кредити» кінцеві ставки будуть від 2,5 до 4,5% у гривні.

За словами Кличка, таких умов зараз немає в жодному місті України.

Також він нагадав, що місто підготувало рішення Київради про запровадження для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів символічної фіксованої сплати пайової участі в 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року, для сезонних – до кінця грудня.

«Сподіваюся, що депутати на найближчій сесії підтримають таке рішення. Ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це основа економіки міста. І його треба підтримувати та заохочувати», — сказав Кличко.

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