Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету

Про це повідомляє «Економічна правда».

За відповідне рішення проголосувало 226 депутатів

Голоси за відставку дали фракції «Слуга народу» (183 голоси), ОПЗЖ (23), «За майбутнє» (6), «Довіра» (10). «Голос», «ЄС» та «Батьківщина» утримались.

Раніше Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради України Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

«Станом на сьогодні в парламенті дійсною залишається лише перша заява про відставку», — заявив Разумков.

Самого Терентьєва на засіданні не було.

Як повідомлялося раніше, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову АМКУ Юрія Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію «Тедіс» штраф у 6,5 млрд грн.

Про те, що Терентьєв написав заяву про відставку, в коментарі УНН підтвердила уповноважена АМКУ у 2015 – 2019 Агія Загребельська: «Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися».

Пізніше Терентьєв написав заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку.