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Сб., лип.

Працівник фарми приносить на 320 тис грн доданої вартості більше, ніж ІТ-шник

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Сьогодні в українській фарміндустрії одним працівником створюється вища додана вартість, ніж у сфері IT.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За його словами, ще 2 роки тому, коли він прийшов у фарміндустрію, він помітив її схожість з ІТ.

«Ці сфери розвиваються за подібним сценарієм – фарма сьогодні має ті самі темпи росту та перспективи, як ІТ у середині 90х. Тому я не стомлююся повторювати, що фарма – це нова ІТ», — написав він.

Спираючись на дані Держстату та НБУ, він зазначив, що додана вартість, яку створює один робітник фармацевтичної сфери, становить 1,16 млн грн, тоді як працівник з IT-сфери створює 840 тис. грн доданої вартості, а металургії — 370 тис. грн.

Дарниця фармацевтика ІТ-індустрія Дмитро Шимків