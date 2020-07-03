Депутати проголосували за відставку Смолія

Про це повідомляє видання «Бабель».

За це рішення проголосували 286 депутатів. Участь у голосуванні не брали депутати від «Європейської Солідарності» та «Голосу».

Під час виступу у парламенті він відзвітував про результати своєї роботи: зупинив інфляцію, збільшив фінансові і золотовалютні резерви країни.

«Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні! Це – протест, це – сигнал, це – попередження, це – червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку у країні. Наразі Правління банку та кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність, інституційну спроможність центрального банку. Однак вкрай важливо, щоб їх роботі припинили заважати. Щоб президент, уряд і політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком», — заявив Смолій.

Він додав, що протягом останнього року біля НБУ були проплачені мітинги, на яких виступали народні депутати, місяць блокували його будинок та будинки заступників.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ввечері 1 липня Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.

За словами Смолія, говорячи про політичний тиск на центробанк, він мав на увазі рекомендований парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ, судові позови і рішення, а також подання, яке надійшло від 64 нардепів до Конституційного суду України про відповідність Конституції банківського закону, необхідного для співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).