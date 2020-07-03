Кількість безробітних в Україні зросла на 80% порівняно з минулим роком

Кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, станом на 1 липня 2020 року, становить 517,7 тис. осіб, що на 80% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Про це йдеться у відповіді Державного центру зайнятості, передає УНН.

Також у повідомленні зазначається, що станом на 1 липня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 58 тисяч, що на 38% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

З огляду на це, можливості щодо працевлаштування безробітних залишаються обмеженими.

«Очікувалось, що у 2020 році найбільший дефіцит кадрів буде спостерігатися у промисловості, у торгівлі, в освіті та на транспорті. Однак, внаслідок карантинних обмежень, відбулося скорочення попиту на працівників та зростання зареєстрованого безробіття, а також структурні зміни на ринку праці, пов’язані із призупиненням роботи підприємств та організацій», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тисяч гривень.

Так, станом на 1 липня 2020 року структура вакансій є наступною.

За видами економічної діяльності:

18% — у переробній промисловості;

14% — у сфері торгівлі;

10% — у сфері транспорту та кур’єрської діяльності;

8% — у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні;

8% — у сфері охорони здоров’я;

8% — у сільському, лісовому та рибному господарстві;

7% — в освіті.

За професійними групами:

20% — для кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, слюсар-ремонтник, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-сантехнік, монтер колії, маляр, слюсар-електрик, столяр);

17% — для робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій, тракторист, оператор заправних станцій, токар, водій тролейбуса, дорожній робітник, водій трамвая, оператор верстатів, машиніст екскаватора, фрезерувальник);

15% — для працівників сфери торгівлі та послуг (продавець продовольчих та непродовольчих товарів, кухар, продавець-консультант, молодша медична сестра, охоронник, поліцейській, офіціант, бармен);

13% — представників найпростіших професій (підсобний робітник, прибиральник територій, вантажник, укладальник-пакувальник, комірник, робітник з благоустрою, кухонний робітник, кур’єр);

12% — для професіоналів (інспектор, провізор, інженер, інспектор, економіст, лікар, вчитель, вихователь, спеціаліст державної служби, юрисконсульт);

11% — для фахівців (бухгалтер, сестра медична, фахівець, фармацевт, вихователь, електрик дільниці, інспектор, механік, електромеханік, технік, фельдшер);

6% — для керівників, менеджерів (менеджер із збуту, головний бухгалтер, головний фахівець, майстер, начальник відділу поштового зв’язку, завідувач складу).

Нагадаємо, в Україні з початку карантину станом на 1 липня зареєстровано понад 324 тисячі безробітних, більшість із них — працівники сфери торгівлі та послуг.