Лише 15% коштів з фонду боротьби з COVID-19 витратили на потреби МОЗ

Зі всіх коштів, що були виділені з фонду боротьби з COVID-19, лише 15% пішли напряму у медичну галузь.

Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Зазначається, що з 19 млрд грн, які були виділені з фонду, лише 3,2 млрд грн для Міністерства охорони здоров’я пішли безпосередньо на потреби лабораторних центрів та лікарень.

До прикладу, Міністерству соціальної політики виділили близько 10 млрд грн на соціальний захист населення під час обмежувальних заходів карантину, що втричі більше, ніж отримало МОЗ.

«Не пожалкували коштів і для Міністерства економіки, якому узгодили 2,9 млрд грн для наповнення фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», — йдеться у тексті.

У списку міністерств, яким погодили виділення коштів опинилося також Міністерство внутрішніх справ, якому виділили 2,7 млрд грн на зарплати поліцейським, прикордонникам та Нацгвардії.

Окрім коштів, що вже були затверджені Кабінетом міністрів, свого часу ще чекають багато інших запитів від різних органів влади, які також претендують на кошти зі спеціального фонду.

Цікаво, що у цьому списку МОЗ також не лідирує по запитуваній сумі.

Найбільше просять у Міністерстві соціальної політики — 15,2 млрд грн на виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.

12 млрд грн для наповнення Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування запросили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Якщо говорити про МОЗ, то там просять всього 244 млн грн.

«Та і ті кошти збираються витратити не на боротьбу з COVID-19, а для виплат на безперервний професійний розвиток лікарів та інтернів», — зазначає автор.