Конгресмени США просять Зеленського досягнути консенсусу з інвесторами ВДЕ щодо реструктуризації законодавства

Представники конгресу США закликали президента України Володимира Зеленського здійснити реструктуризацію законодавства про підтримку відновлюваної енергетики на основі досягнення консенсусу з інвесторами.

Про це йдеться у листі до глави держави від членів Конгресу США Марсі Каптур і Майка Квіглі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Просимо вас і надалі підтримувати цей консенсусний підхід у переговорах, як з інвесторами сонячної та вітрогенерації, так і з суб'єктами промисловості, у процесі прийняття рішення реструктуризувати законодавство, яке послужило основою для їхніх інвестицій», — йдеться у листі.

Згідно з текстом, компанії США та інших країн, інвестуючи кошти в галузь ВДЕ на основі законодавства, яке нині підлягає реструктуризації, розраховували, що наступні уряди дотримуватимуться законів, ухвалених їхніми попередниками.

«Підтримка цілісності цього підходу (у переговорах з інвесторами — ред.) була б визнана суттєвим досягненням та посилила б авторитет України у залученні подальших прямих іноземних інвестицій в її енергетичний сектор та інші сектори економіки», — йдеться в листі.

При цьому конгресмени відзначили важливість залучення до процесу переговорів з інвесторами Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Каптур і Квіглі звернули увагу, що Європейський банк реконструкції і розвитку, в якому США є провідним акціонером, надав або схвалив фінансування у розмірі $0,6 млрд на проекти з ВДЕ, а Міжнародна фінансова корпорація інвестувала $0,4 млрд у фінансування і страхування від політичних ризиків вітроенергетичного проекту.

Крім того, вони навели приклади інвестування приватного американського капіталу в сектор ВДЕ, зокрема компанією GE Wind Energy, що постачає в Україну вітроустановки загальною виробничою потужністю 275 МВт.

«Ми сподіваємося співпрацювати з Україною для розширення інвестиційних можливостей у ключових галузях енергетики, включаючи сонячну та вітроенергетику, біопаливо, гідроенергетику та геотермальну енергію», — наголосили конгресмени.

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Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України включила до порядку денного поточної сесії законопроект №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів. Це, зокрема, передбачає їх зменшення: для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру, – на 7,5%.

Зі свого боку українська влада зобов’язується вживати необхідних заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашення заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також влада буде визначити і затверджувати річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечувати проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Також повідомлялося, що учасники ринку вважають, що держава могла б знайти багато творчих рішень для розв’язання цього питання, замість того, щоб позбавляти виробників частини їх прибутку.

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