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Сб., лип.

Центренерго сплатило 102 млн грн державним вугільним шахтам

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ПАТ «Центренерго» сплатило державним вугільним шахтам 53 млн грн за останні два тижня червня та ще 49 млн грн 1липня.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, розрахунок здійснюється відповідно до розробленого новим керівництвом компанії планом погашення заборгованостей за отримане вугілля.

«У Центренерго ми розробили план розрахунку з українськими вугільними шахтами, який вже реалізується. Я взяв це питання під особистий контроль одразу після призначення на посаду. Ми вже сплатили понад 100 млн грн, пришвидшивши розрахунки у липні. Невдовзі це дозволить зняти питання про зарплати шахтарів з порядку денного — звичайно, якщо на шахтах не буде зловживань», — зазначив в. о. генерального директора ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.

Він наголосив, що погашення заборгованості перед державними вугільними шахтами — одне з пріоритетних завдань для керівництва компанії.

Зазначається, що попри скрутне фінансове становище та 1,4 млрд грн заборгованості з боку ДП «Енергоринок» за вироблену електроенергію, у новому графіку розрахунків на липень вдалося пришвидшити темпи погашення боргів перед вугільними підприємствами.

«Маніпулятивні та завідомо неправдиві повідомлення щодо стану розрахунків та завищення реальної суми заборгованості ПАТ «Центренерго» є неприпустимими та деструктивними. З метою стабілізації ситуації та виведення з кризи енергетичної галузі України, закликаємо ЗМІ та громадськість користуватися тільки офіційними та перевіреними даними», — сказано у повідомленні.

Також відзначається, що ПАТ «Центренерго» є єдиним споживачем вугілля з державних шахт, тому «трудовий колектив та керівництво компанії розуміють важливу соціальну функцію, яка покладено на ПАТ «Центренерго», щодо збереження вугільної промисловості країни», сказано у повідомленні.

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