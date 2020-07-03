Центренерго сплатило 102 млн грн державним вугільним шахтам

ПАТ «Центренерго» сплатило державним вугільним шахтам 53 млн грн за останні два тижня червня та ще 49 млн грн 1липня.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, розрахунок здійснюється відповідно до розробленого новим керівництвом компанії планом погашення заборгованостей за отримане вугілля.

«У Центренерго ми розробили план розрахунку з українськими вугільними шахтами, який вже реалізується. Я взяв це питання під особистий контроль одразу після призначення на посаду. Ми вже сплатили понад 100 млн грн, пришвидшивши розрахунки у липні. Невдовзі це дозволить зняти питання про зарплати шахтарів з порядку денного — звичайно, якщо на шахтах не буде зловживань», — зазначив в. о. генерального директора ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.

Він наголосив, що погашення заборгованості перед державними вугільними шахтами — одне з пріоритетних завдань для керівництва компанії.

Зазначається, що попри скрутне фінансове становище та 1,4 млрд грн заборгованості з боку ДП «Енергоринок» за вироблену електроенергію, у новому графіку розрахунків на липень вдалося пришвидшити темпи погашення боргів перед вугільними підприємствами.

«Маніпулятивні та завідомо неправдиві повідомлення щодо стану розрахунків та завищення реальної суми заборгованості ПАТ «Центренерго» є неприпустимими та деструктивними. З метою стабілізації ситуації та виведення з кризи енергетичної галузі України, закликаємо ЗМІ та громадськість користуватися тільки офіційними та перевіреними даними», — сказано у повідомленні.

Також відзначається, що ПАТ «Центренерго» є єдиним споживачем вугілля з державних шахт, тому «трудовий колектив та керівництво компанії розуміють важливу соціальну функцію, яка покладено на ПАТ «Центренерго», щодо збереження вугільної промисловості країни», сказано у повідомленні.