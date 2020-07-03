Смолій пояснив, що мав на увазі під «тиском на НБУ»

Національний банку України понад рік вимушений працювати під тиском, тому, щоб зберегти його незалежність та інституційну здатність, голова Нацбанку Яків Смолій прийняв рішення про відставку.

Про це він повідомив у ході онлайн-зустрічі правління Національного банку України з бізнесом, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Смолія, говорячи про політичний тиск на центробанк, він мав на увазі рекомендований парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ, судові позови і рішення, а також подання, яке надійшло від 64 нардепів до Конституційного суду України про відповідність Конституції банківського закону, необхідного для співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Таким чином народні депутати хочуть зірвати співпрацю з МВФ — тільки затвердження цього закону було маяком нашої поточної програми (...), — а також хочуть «допомогти» в боротьбі за ПриватБанк», — зазначив він.

Ще одним елементом тиску він назвав часту публічну критику центробанку з боку Ради НБУ і спробу дискредитувати правління главою Ради Богданом Данилишиним.

«Ми бачимо пряму політичну вмотивованість позицій і рішень деяких окремих членів Ради НБУ, зокрема глави. Я нагадаю, що глава Ради неодноразово публічно висловлював свою позицію щодо переговорів з колишніми власниками ПриватБанку, де-факто про повернення їм уже здорового банку, який держава докапіталізувала», — додав Смолій.

Він також нагадав про безпідставну, на думку НБУ, відмову вносити до порядку денного засідання Ради НБУ 30 червня продовження повноважень заступника голови правління Нацбанку Олега Чурія, каденція якого закінчується 10 липня.

«При тому тиску, в якому ми живемо понад рік (...), коли на біле кажуть чорне, коли низька інфляція – це «катастрофа для України» (...), неможливо далі робити речі, які ми робимо. Це мій виклик для того, щоб зберегти незалежність центрального банку, зберегти ту інституційну здатність, яку ми намагалися витримати», — резюмував глава НБУ.

Смолій також зазначив, що після його відставки за законом про НБУ зобов'язання голови правління виконуватиме перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, якщо не відбудеться призначення нового голови правління.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ввечері 1 липня Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.