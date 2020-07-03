США звинувачує китайських виробників 5G-вишок у «зливі» інформації китайській розвідці

Уряди країн світу вживають заходів зі скорочення залежності від китайських телекомунікаційних компаній і обмежують їх доступ до 5G-мереж.

Про це йдеться у повідомленні на платформі держдепу США Share America.

Цитуачи слова Державного секретаря США Майка Помпео, надається список країн, які відмовилися від застосування обладнання для 5G, виробленого китайськими компаніями бездротових технологій. Зокрема, у переліку згадуються Греція, Канада, Австралія, Данія, Латвія, Польща, Румунія, Чехія, Швеція та Естонія, Франції, Південної Кореї і Японії.

«В історії з Huawei настав переломний момент: громадяни різних країн світу починають усвідомлювати загрозу, яку представляє собою держава стеження, створена Комуністичною партією Китаю, — заявив Майк Помпео. — Розривають угоди, які Huawei уклала з телекомунікаційними операторами в різних країнах, так як уряди надають доступ до 5G-мереж тільки для надійних компаній».

Згідно з повідомленням, закони КНР, що змушують китайських операторів зв'язку співпрацювати зі службою розвідки Китаю, створюють серйозну загрозу безпеці: вони можуть привести до розкрадання даних і до збоїв в наданні необхідних послуг.

Також повідомляється, що раніше Помпео повідомляв про тиск, який здійснює Комуністична партія Китаю (КПК) на країни, які висловили заклопотаність з приводу безпеки китайського обладнання для 5G. Зокрема, згадується британський банк HSBC, якому Китай погрожував порушення зобов'язань з будівництва атомних електростанцій у Великобританії, якщо уряд країни не дозволить будівництво мережі 5G компанії Huawei. Також, за його словами, тиску з боку КПК піддалися Австралія і Данія.

Зазначається, що США заборонили укладання будь-яких державних контрактів з китайськими виробниками обладнання Huawei та ZTE. Держдеп США також вимагає створення «чистого шляху» для всього мобільного трафіку через мережі 5G, що зв'язують американські дипломатичні об'єкти у різних країнах світу і в США.