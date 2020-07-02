У підземних сховищах України зберігається на 47% більше газу ніж торік

На кінець червня 2020 року в підземних газосховищах «Укртрансгазу» накопичено понад 19,8 млрд кубометрів газу, що на 47% або на 6,3 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».

Згідно з повідомленням, перше півріччя 2020 року стало рекордним для роботи українських ПГС за останні роки, адже, окрім збільшення закачування газу власного видобутку, спостерігається значне зростання попиту європейських клієнтів на використання ПСГ України.

«За перші півроку 2020 року європейські клієнти закачали до українських газосховищ 2,6 млрд кубометрів газу, що більш ніж втричі перевищує показники минулого року», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що за останні десять років середній обсяг наповнення ПСГ наприкінці червня становив 12,4 млрд куб. м. Цього року запас газу у сховищах більший за середній за останні десять років майже на 60%.

«Об’єм закачування газу в підземні сховища України в першому півріччі поточного року склав 6,5 млрд куб. м природного газу, що на 0,2 млрд куб. м більше ніж минулого року. Суттєвий внесок у наповнення вітчизняних газосховищ зробили іноземні трейдери. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям у ПСГ, збільшився втричі», — зазначається у повідомленні.

Обсяг газу, що станом на 01 липня зберігають в режимі «Митний склад» (режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати податків та митних зборів) вітчизняні компанії у порівнянні з попереднім роком зменшився на 40% – до 1,3 млрд куб. м. Проте цією послугою активніше стали користуватися трейдери з європейських країн та США. Так, станом на 01 липня компанії-нерезиденти зберігали в режимі «митний склад» 3,6 млн куб. м газу, що становить +253% до аналогічного періоду минулого року.

«Ми очікуємо, що до початку сезону відбору українські ПГС будуть наповнені приблизно на 25,5– 26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році активний обсяг газу в ПСГ збільшиться до 20% порівняно з найвищим показником за останні десять років 2019 року – 21,8 млрд куб. м. Якщо це завдання буде виконано, цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ», – зауважив генеральний директор «Укртрансгазу» Сергій Олексієнко.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, минулого року лише сім іноземних компаній використовували українські газові сховища для зберігання газу. Сьогодні ця цифра становить щонайменше 54 компанії. І якщо стриманий попит на газ зберігатиметься і надалі, без українських сховищ Європі не вистачить потужностей для зберігання газу уже до кінця серпня — початку вересня. Тому загалом цього літа європейські компанії можуть направити для закачування до ПГС України 5-10 млрд кубометрів газу.