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03
Пт., лип.

Україна виготовлятиме радіоізотопи для медичного застосування

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Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» отримав дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України на фізичний пуск ядерної підкритичної установки ЯПУ «Джерело нейтронів».

Про це повідомляє прес-служба Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначається, що ЯПУ «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових і прикладних досліджень у ядерній фізиці, радіаційному матеріалознавстві, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

«Разом із пуском установки Україна отримала можливість налагодити власне виробництво медичних радіоізотопів. Донині вони завозяться в Україну з інших держав», — сказано у повідомленні.

Проєкт зі спорудження ядерної підкритичної установки реалізовано на базі ХФТІ відповідно до домовленостей Вашингтонського саміту, викладених у Спільній заяві Президентів України та США в квітні 2010 року, та «Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо співробітництва з питань ядерної безпеки», підписаного 26 вересня 2011 року.

Харків медицина