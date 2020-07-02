До попередніх об’ємів туризм відновиться лише через 5 років

Через пандемію сфера туризму відновиться до попередніх об’ємів лише через п'ять років.

Про це у інтерв’ю «РБК-Україна» повідомила голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

За її словами, коронавірус за масштабами негативного впливу на різні галузі близький до світової фінансової кризи 2008 року. Тоді світовий туризм відновлювався до попередніх об’ємів близько п’яти років.

«Поки не винайдено вакцини, прогнозувати щось дуже важко, адже нічого подібного у світі ще не було. Хтось порівнює пандемію COVID-19 з епідемією SARS, але вона не мала таких величезних масштабів і була дуже локальною», — говорить вона.

Також, за словами Олеськів, в Україні важко порахувати збитки туристичної галузі від карантинних обмежень, адже у нас відсутня туристична статистика.

«Це одне із наших завдань – почати збирати дані галузі, що дало б нам можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість пустих місць в готелях, тощо. На жаль, дані по туристах, які проживають в країні, Україна не збирає», — говорить вона.

Олеськів уточнила, що така система збору даних називається туристичний сателітний рахунок. На нього стікаються дані від туристичних засобів розміщення, від податкової, тощо. Дані аналізуються, і врешті можна отримати статистику за кількістю ліжконочей, які туристи провели в Україні – в цілому в країні, по регіонах, по конкретних населених пунктах. До системи також входять і дані по робочих місцях на підприємствах, що займаються туризмом, витрати туристів на місцях.

«За допомогою цих даних весь світ рахує економічний ефект від туризму. Ми плануємо почати збирати таку статистику на початку 2021 року, але системно об'єднати її вдасться пізніше», — говорить вона.

Нагадаємо, за даними Світової ради з подорожей та туризму (WTTC), через пандемію коронавірусу світова туристична галузь за підсумками 2020 року може недорахуватися $2,1 трлн прибутків.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Представники туристичної галузі звернулися до президента України, уряду та профільних комітетів Верховної Ради з вимогою створити антикризовий комітет за участю туроператорів, сприяти дзеркальному відкриттю кордонів з іншими країнами та забезпечити антикризові заходи не лише для в'їзного, але й для виїзного туризму.

Також повідомлялося, що українська туристична галузь у нинішньому становищі залюбки «підхопила» би додатковий бізнес, і ним би міг стати трудовий туризм.