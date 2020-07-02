Відставка голови НБУ може створити труднощі із погашенням Україною $6,2 млрд боргів

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що згідно з офіційними даними Міністерства фінансів України станом на 1 червня, до кінця поточного року Україна має погасити $6,2 млрд валютних боргів та ще 97,7 млрд грн. внутрішнього боргу. У гривневому еквіваленті це становить 263 млрд грн. Пікові платежі у валюті припадають на вересень — за цей місяць Мінфіну потрібно буде сплатити $2,4 млрд у валюті.

Згідно з повідомленням, це підвищує ризик значного зниження резервів НБУ до кінця року.

«Причина в тому, що відставка голови НБУ через політичний тиск скоріше за все призведе до зупинки співпраці з Міжнародним валютним фондом (адже незалежність НБУ та відсутність тиску на нього були базовою умовою співпраці України з фондом). В свою чергу, без продовження співпраці з МВФ Україна не зможе отримати наступні транші допомоги від Світового банку та ЄС. Нагадаємо, що за умови співпраці з МВФ, до кінця року Україна могла б отримати від зовнішніх партнерів ще $1,55 млрд», — зазначають аналітики KSE.

Також у Київській школі економіки вважають малоймовірним те, що Україна без МВФ зможе залучити кошти від приватних інвесторів.

«Від них планувалось залучити ще $ 1 млрд. Але для них співпраця з Фондом — «знак якості» для міжнародних інвесторів щодо того, чи можна довіряти керівникам певної країни та вкладати в неї кошти. Прикладом цього є сьогоднішня відмова Мінфіну від розміщення облігацій, яке відбулось вчора», — сказано у повідомленні.