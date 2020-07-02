Кількість опублікованих вакансій у червні зросла на 23% — дослідження

Кількість опублікованих вакансій у червні зросла на 23% порівняно з травнем. Зокрема, на 20% збільшилася і кількість пропозицій щодо дистанційної роботи.

Про це свідчать дані дослідження активністі українських роботодавців та пошукачів, проведені сервісом Jooble.

Зазначається, що найбільша кількість вакансій у червні була опублікована в сферах гуртово-роздрібної торгівлі, виробництва, управління персоналом, інформаційних технологій та логістики.

Компанії гуртово-роздрібної торгівлі найчастіше розміщували вакансії на посади продавця-консультанта, пропонуючи заробітну плату від 4 до 17 тис. грн в залежності від регіону; менеджера з продажів, пропонуючи від 5 до 30 тис. грн; та касира, з зарплатою від 7 до 10 тис. грн.

У сфері виробництва найгостріше відчувалась нестача пакувальників (від 10 до 18 тис. грн, залежно від регіону), різноробів (від 6 до 15 тис. грн.) та швачок (від 5 до 25 тис. грн.).

Для галузі управління персоналом у пріоритеті були рекрутери – їм у різних областях України пропонували від 10 до 30 тис. грн; менеджери з персоналу із рівнем зарплатні від 7 до 17 тис. грн; менеджери проєктів із зарплатнею від 12 до 25 тис. грн.

Серед спеціалістів напрямку інформаційних технологій найбільш популярними у червні стали Junior Flutter Developer – пошукачам на цю вакансію пропонували в залежності від регіону від 21 до 40 тис. грн; Junior JavaScript Developer – з пропозицією зарплатні від 21 до 35 тис. грн; Senior React.js Developer – із зарплатнею від 80 до 133 тис. грн.

Також відзначається попит на працівників серед компаній, що надають логістичні послуги. Вони частіше за все розміщувані вакансії водіїв (із зарплатнею від 5 до 35 тис. грн), вантажників (від 5,5 до 14 тис. грн) та диспетчерів-логістів (від 7 до 30 тис. грн).

Найменша кількість вакансій була опублікована у сферах медіа, охоронних послуг та безпеки, юриспруденції, консалтингу, дизайні.

Пошукачі ж, зі свого боку, найчастіше цікавилися такими вакансіями, як водій, продавець, охоронець, промоутер і кухар.