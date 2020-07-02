Мала приватизація відбувається активніше, ніж минулого року

Процес малої приватизації зараз відбувається активніше, ніж у аналогічному періоді 2019 року, і саме мала приватизація на сьогоднішній день може стати драйвером ділової активності в Україні.

Про це під час експертного обговорення «Інвестиції в кризу», ініційованого Європейською Бізнес Асоціацією, заявив керівник Офісу із залучення та підтримки інвестицій Михайло Бечкало.

За його словами, значною перепоною для інвестиційної активності на сьогоднішній день стали закриті кордони.

«Зараз є багато проектів, які розпочалися ще на початку року, але іноземні делегації просто фізично не змогли приїхати, тому навіть їх довелося призупинити. З відновленням міжнародного сполучення ми очікуємо невелике збільшення активності принаймні в реалізації існуючих проектів», — говорить він.

Стосовно перспектив, які зараз має Україна у інвестиційному плані, то Бечкало покладає великі надії на приватизацію. Зокрема, малу.

«Мала приватизація іде досить активно. Навіть активніше за аналогічний період попереднього року — ми більше виручили. І є цікаві об’єкти, до яких досить жвавий інтерес інвесторів. Наприклад, у нас є кілька готелів, якими зацікавилося до десятка великих міжнародних інвесторів — вони хочуть їх купити. І саме мала приватизація сьогодні може стати драйвером інвестиційної, ділової активності в Україні», — говорить він.

За словами Бечкала, Фонд державного майна України оголосив, що цього року продасть також два-три об’єкти великої приватизації. Проте, на його думку, продаж принаймні одного великого об’єкта уже б став дуже знаковим.

«Я сподіваюся, що хоча б один з заявлених об’єктів продадуть цього року, прозоро і на нормальних умовах… Це також стане драйвером економіки», — запевнив він.