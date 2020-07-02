Україна скасувала випуск єврооблігацій після відставки глави НБУ

Україна скасувала угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд із можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій із погашенням у 2021-2022 роках.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили у Міністерстві фінансів України.

Також повідомляється, що Мінфін поки не коментує інші подробиці — відповідна інформація буде оприлюднена пізніше після узгодження з юристами.

Зазначається, що операцію було розпочато 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%. Сумарний «новий» попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив $7,5 млрд.

Однак, як раніше повідомляв БІЗНЕС, увечері 1 липня з'явилася інформація, що глава НБУ Яків Смолій подав президенту України заяву про відставку і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.